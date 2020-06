Oscar 2021: spostati dal 28 febbraio al 25 aprile

Dati i recenti ritardi nella produzione dell’industria cinematografia causati dal COVID-19, l’Academy ha deciso di rimandare anche la cerimonia per l’assegnazione degli Oscar 2021.

La prossima notte degli Oscar, infatti, sarà posticipata di un paio di mesi rispetto al suo tradizionale svolgimento nel mese di febbraio: le statuette saranno infatti assegnate in primavera, precisamente il 25 aprile del prossimo anno.

David Rubin e Dawn Hudson, rispettivamente presidente e CEO dell’Academy hanno affermato:

Per oltre un secolo, i film hanno svolto un ruolo importante per confortarci, ispirarci e intrattenerci nei momenti più bui. Lo hanno fatto certamente quest’anno. La nostra speranza, nel prolungare il periodo di ammissibilità e la data per l’assegnazione dei nostri premi, è quella di fornire la flessibilità necessaria ai cineasti per finire e pubblicare i loro film senza essere penalizzati per qualcosa al di fuori del controllo di chiunque.

I prossimi Oscar e l’apertura del nostro nuovo museo segneranno un momento storico, riunendo i fan del cinema di tutto il mondo per unirsi attraverso il cinema.