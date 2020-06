Isola: con Bao arriva il primo volume della nuova serie di Brenden Fletcher e Karl Kerschl

BAO Publishing annuncia l’uscita del primo volume di Isola, la nuova serie ideata da Brenden Fletcher e Karl Kerschl.

Arriva in libreria, con Bao Publishing, il primo volume di Isola, l’acclamata serie serie ideata da Brenden Fletcher e Karl Kerschl

L’acclamata serie, già nominata a più premi Eisner, arriva in libreria il 4 giugno 2020.

La corona a lungo agognata Sveglia quattro Cuori segnati Alle spiagge di Isola

Una ragazza e una tigre, in fuga dopo una lunga guerra, attraversano un paesaggio a volte devastato e altre incontaminato. Lei è il capitano della guardia della regina di Maar, intrappolata da un sortilegio. La loro missione è raggiungere Isola, la terra leggendaria dove risiedono i morti, mentre cercano di non soccombere ai pericoli di un mondo magico e selvaggio.

Brenden Fletcher, con il suo stile di narrazione appassionante, e Karl Kerschl, che realizza disegni spettacolari, portano i lettori in un regno diviso da intrighi di palazzo, conflitti millenari, misticismo e misteriose creature antropomorfe. Isola è una serie già acclamatissima, nominata a più premi Eisner.

Un’anteprime di Isola 1 può essere letta gratuitamente a questo indirizzo.

Chi è Brenden Fletcher?

Brenden Fletcher, pluripremiato sceneggiatore e fumettista americano, è acclamato dal New York Times come uno dei principali scrittori statunitensi. Per sua somma felicità è riuscito a realizzare buona parte dei suoi fumetti con l’amico di infanzia Karl Kerschl, ed è diventato noto al grande pubblico grazie a storie targate DC Comics (Batgirl, Black Canary e Gotham Academy), Kodansha (Ghost in the Shell: Global Neural Network) e Boom! Studios (Power Rangers: Pink). Per la Image ha creato le serie Motor Crush (in coppia con Aditya Bidikar) e Isola, co-creata insieme a Karl Kerschl e portata in Italia da BAO Publishing.

Chi è Karl Kerschl?

Karl Kerschl è un disegnatore e sceneggiatore canadese. Tra i suoi principali lavori, Spider-man, Deadpool, Superman, Flash, Teen Titans e Gotham Academy (co-creata a Brenden Fletcher e a Becky Cloonan). Il suo webcomic The Abominable Charles Christopher, gli è valso un premio Eisner. Per Image ha co-creato, insieme a Brenden Fletcher, la serie Isola, portata in Italia da BAO Publishing.