Into the Night 2: la seconda stagione della serie Netflix si farà?

Arrivata sul catalogo di Netflix piuttosto in sordina, Into the Night, la prima serie belga originale del colosso californiano, è rimasta nella top 10 delle serie più viste sin dal suo debutto avvenuto lo scorso 1 maggio e, ora, sono in tanti a chiedersi se e quando arriverà la seconda stagione, Into the Night 2.

Netflix rinnoverà Into the Night per una seconda stagione? Quando potremo tornare a viaggiare di notte con la serie apocalittica belga Into The Night 2?

Scritta ed ideata da Jason George, basandosi sul romanzo “The Old Axolotl” dell’autore polacco Jacek Dukaj, la serie parla di un misterioso evento catastrofico che uccide tutti coloro che non si trovano nella parte nascosta al Sole del pianeta. Questo costringe così un gruppo di persone di varia nazionalità (tra loro c’è anche un italiano interpretato dal nostro connazionale Stefano Cassetti) a collaborare, volando costantemente con un aereo di linea per sfuggire all’alba.

Una trama intrigante ed originale, che sembra esser stata apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. I vari aggregatori di recensioni online come Rotten Tomatoes non scendono infatti quasi mai sotto il 75% di recensioni positive.

Un ottimo segnale per tutti coloro che, dopo aver visto l’ultima puntata della serie, ora attendono ora con ansia l’arrivo di una seconda stagione di Into the Night.

Quando arriverà la seconda stagione di Into the Night su Netflix?

Purtroppo, al momento Netflix non ha ancora rivelato alcun piano circa un eventuale rinnovo dello show.

Nessuna paura, è infatti ancora presto per parlare di Into the Night 2, di cui avremo probabilmente qualche notizia certa all’inizio della prossima estate. Solitamente passano infatti diverse settimane prima che la piattaforma annunci i piani per eventuali rinnovi dei suoi show e, con l’emergenza legata al covid-19 ancora in atto, che ha costretto il mondo del cinema a fermarsi in tutto il mondo (non solo quello alla luce del Sole), è probabile che un annuncio vero e proprio tarderà ad arrivare.

Leggi anche: nemmeno il coronavirus è riuscito a far chiudere l’ultimo Blockbuster al mondo

Il modo in cui si è conclusa la prima stagione di Into the Night, nonché il successo che la serie sembra stia ottenendo su Netflix, dovrebbero suggerirci che l’arrivo di una seconda stagione è quindi solo questione di tempo.

Avete visto la prima stagione? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!