Immortal Realms: Vampire Wars ha una data di uscita

Kalypso Media e Palindrome Interactive annunciano la data di uscita di Immortal Realms: Vampire Wars, l’oscuro e particolare strategico per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.

Il gioco, di cui abbiamo già parlato con la nostra recensione dell’anteprima, sarà disponibile il 28 agosto su tutte le piattaforme.

Immortal Realms: Vampire Wars fonde il combattimento vampirico a turni con la gestione di un impero, a seguito di una sanguinosa guerra tra umani e tre clan di vampiri: i Dracul, i Moroia e i Nosfernus. La beta del gioco è attualmente disponibile per coloro che hanno effettuato il pre-order su Kalypso Store qui e sul Microsoft Store tramite Xbox Game Preview a questo indirizzo.

Per celebrare l’annuncio, Kalypso ha pubblicato anche il primo dev diary girato negli studi di Palindrome Interactive.

#ImmortalRealms: Vampire Wars has tasted blood and wants more – sink your fangs into this dark strategy hybrid when it launches on August 28th for PC, PS4, Xbox One and Nintendo Switch.https://t.co/B9KGckudA8

— Kalypso Media (@kalypsomediaINT) May 12, 2020