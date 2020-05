LEGO presenta La casa stregata, il nuovo pauroso set

Il mondo dei mattoncini colorati abbraccia l’horror dando vita a un luogo che per antonomasia è sinonimo di terrore con l’annuncio del set de La casa stregata LEGO da poco annunciato dall’azienda danese.

Ispirato al sinistro maniero Von Barron, la spettrale residenza appartenuta a Samuel Von Barron, uno dei più grandi cattivi del mondo, questo set LEGO è caratterizzato da dettagli da brivido. Al suo interno, infatti, possiamo trovare un ascensore a caduta libera con porte automatiche in cima alla torre, per offrire ai più coraggiosi uno scorcio di quello che potrà succedere, il tutto caratterizzato da intricati dettagli come porte infestate e un inquietante dipinto per mettere in guardia contro eventuali intrusi.

Disponibile sullo shop LEGO a partire dal 20 maggio prossimo per i membri VIP, mentre per tutti gli altri sarà messo in vendita dall’1 giugno 2020 al prezzo di 299,99 euro, La casa stregata LEGO fa parte della collezione LEGO Fairground (set di costruzioni per adulti) e può essere ampliato e arricchito aggiungendo i componenti LEGO Powered Up (disponibili separatamente), senza dimenticare che l’esperienza di gioco è amplificata grazie anche all’app LEGO Powered Up che permette di controllare il set e ai mattoncini che si illuminano.

La casa stregata conta 3.231 pezzi che, una volta assemblati daranno vita a un maniero da brividi alto oltre 68 cm, largo 25 cm e profondo 25 cm.

Caratteristiche del set LEGO 10273 Haunted house

Se ami i fantasmi, gli spettri e gli oggetti che fanno rumore di notte, non puoi perderti il set LEGO La casa stregata (10273). Dimentica la vita di tutti i giorni ed esplora un mondo straordinario mentre scopri le emozioni e le sorprese racchiuse in questo straordinario progetto di costruzione.

Dettagli fantasmatici danno vita alla storia

Dopo aver costruito questo magnifico modello di casa infestata, scoprine tutti gli elaborati dettagli nascosti all’interno. La casa si apre in modo da semplificare l’esplorazione degli interni, che contengono una giostra a caduta libera funzionante e porte automatiche in cima alla torre. Osserva come le porte di ingresso possedute si chiudono per un creare un effetto spettrale. Aggiungi i componenti LEGO POWERED UP (disponibili separatamente) per controllare l’ascensore tramite l’app Powered Up.

Un progetto di costruzione pieno di emozioni

La casa abitata dai fantasmi fa parte di una collezione di kit di costruzione LEGO per adulti che apprezzano il design intelligente. Questo modello rappresenta inoltre un regalo di compleanno o di Natale spaventosamente perfetto.