Mobile Suit Gundam 00 è disponibile gratis su YouTube (ma non per molto)

Gundaminfo, il canale YouTube ufficiale del franchise Mobile Suit Gundam, ha reso disponibile gratis in streaming la serie Mobile Suit Gundam 00 (Kidō Senshi Gandamu Daburuō).

Le due stagioni complete e sottotitolate in inglese di Mobile Suit Gundam 00 sono disponibili gratis su YouTube

Sono state infatti pubblicate online le due stagioni complete dell’anime, una delle produzioni più popolari dell’intera saga Sunrise, formate da 50 episodi sottotitolati in inglese e che potete trovare a questo indirizzo.

Prima serie della saga Gundam realizzata in alta definizione, è anche la prima ambientata nella linea temporale Anno Domini, avvalendosi del nostro calendario Gregoriano.

Trama dell’anime

Ambientata nel 2307 D.C. del calendario Gregoriano, la serie testimonia una grave crisi energetica planetaria con le riserve di combustibili fossili quasi esaurite. L’umanità decide così di affidarsi completamente all’energia solare producendola su larga scala tramite tre enormi ascensori orbitali che portano sulla Terra l’energia prodotta nello spazio. L’accesso a tale fonte di energia è però riservata solo a poche grandi superpotenze e ai loro alleati: La Nuova Unione Europea (AEU) alleata con l’Africa, l’Union guidata dagli Stati Uniti e infine l’Alleanza per il Progresso dell’Umanità, conosciuta come Alleanza, formata principalmente da Cina, India e Russia.

In uno scenario che vede un complesso e continuo gioco di potere di queste superpotenze, che porta ancora a divisioni e guerre tra gli uomini del XXIV secolo, appare una milizia privata formata da donne e uomini, chiamati i Celestial Being, il cui scopo e porre fine a tutti i conflitti del mondo utilizzando la forza mediante interventi armati. I Celestial Being possono contare su quattro Mobile Suit Gundam e sulla Ptolemaios, una grande nave spaziale capitanata da Sumeragi Lee Noriega.

I quattro piloti dei Gundam, chiamati Meister sono: Setsuna F. Seiei ai comandi del GN-001 Exia Gundam, Lockon Stratos che guida il GN-002 Dynames Gundam, Hallelujah Haptims pilota del GN-003 Kyrios Gundam e Tieria Erde con il suo GN-005 Virtua Gundam.

Leggi anche: La statua a dimensioni reali del Gundam RX-78-2 camminerà sul molo di Yokohama

Diretta da Seiji Mizushima e scritta da Yōsuke Kuroda con il character design curato da Yun Kōga, la serie Mobile Suit Gundam 00 ha debuttato in Giappone nel 2007.

Non sappiamo fino a quando la serie anime sarà disponibile gratuitamente, quindi vi consigliamo vivamente di guardarla il prima possibile.

Fonte: Comicbook