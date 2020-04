Ps Plus maggio 2020: annunciati i veri giochi gratis del prossimo mese (e non sono quelli svelati dal leak)

Smentendo in toto il leak di due giorni fa che vedeva Dying Light e Dark Souls Remastered come titoli gratis per il mese di maggio per PS4, Sony ha ufficialmente annunciato i due giochi gratis PS Plus di maggio 2020.

I titoli messi a disposizione di tutti gli abbonati del servizio PlayStation Plus sono Farming Simulator 19 e Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition che saranno scaricabili partire dal 5 maggio 2020 e resteranno a disposizione dei gamer fino all’1 giugno 2020.

Cities: Skylines and Farming Simulator 19 are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/LlEQ1gfT3D pic.twitter.com/6rNc6jzNKw — PlayStation (@PlayStation) April 29, 2020

Farming Simulator 19

Farming Simulator 19, sviluppato da Giants Software GmbH, è il penultimo capitolo della saga videoludiuca dedicata al mondo delle fattorie e dell’agricoltura. Nei panni di un imprenditore agricolo dovremo gestire delle fattorie in tre mondi distinti, da affrontare uno alla volta, contando su nuovi tipi di coltivazioni, allevamenti, animali, attrezzature e un parco veicoli e macchine agricole davvero ampio.

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Firmato da Colossal Order, Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition è uno dei più moderni, completi e coinvolgenti gestionali di città presenti sul mercato, un titolo che rapisce fina dai primi minuti di gioco e che crea dipendenza grazie alle sue meccaniche raffinate e molto funzionali e una longevità senza paragoni. Si tratta di un titolo che ha ottenuto, e continua a ottenere un grande successo tra gli appassionati di questo tipo di esperienze videoludiche.

Cosa ne pensate? Siete rimasti sorpresi dal tema gestionale dei giochi PS Plus di maggio 2020? Pensate che Sony abbia effettuato qualche cambio in corsa visto il leak dei giorni scorsi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo, in chiusura di articolo, che fino alle ore 17:59 del prossimo 5 maggio è ancora possibile scaricare i due titoli PlayStation Plus di aprile 2020, ossia Uncharted 4: Fine di un Ladro e Dirt Rally 2.0.