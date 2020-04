The Inner Friend: l’horror psicologico introspettivo ha finalmente una data d’uscita su PS4 e Xbox

Guidato da una misteriosa Ombra, affronta le paure e gli incubi che popolano l’universo del suo subconscio materializzato. Immergiti in un mondo unico e inquietante e rivivi i ricordi d’infanzia dell’Ombra, che dovrai raccogliere per ricostruire quello che un tempo era il suo rifugio. Addentrati nel subconscio e scopri i segreti di questa storia intensa e priva di parole popolata da orribili creature dalle quali dovrai sfuggire, ma che, prima o poi, dovrai comunque affrontare.

Playmmind ha annunciato la data d’uscita su PlayStation 4 e Xbox One di The Inner Friend, l’horror psicologico introspettivo uscito nel 2018 su Steam

Sono queste le parole che ci introducono al videogioco The Inner Friend, l’horror psicologico introspettivo uscito nel 2018 su Steam che è pronto ad approdare anche su console.

Playmind, sviluppatore e publisher del videogame, ha infatti annunciato che il 28 Aprile 2020 The Inner Friend sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Inoltre le versioni per le console Sony e Microsoft includeranno un nuovo finale alternativo, variante che comunque sarà disponibile anche per i possessori del gioco per PC grazie a un update gratuito.

Emmanuel Sevigny, CEO di Playmind ha dichiarato quanto la compagnia sia entusiasta di poter raggiungere un nuovo pubblico di giocatori:

Noi di Playmind siamo entusiasti di poter condividere il nostro gioco con un nuovo pubblico su Xbox One e PlayStation 4. Anche se siamo orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti da The Inner Friend, riteniamo che i migliori elogi per il nostro lavoro provengano dai nostri fan che ci hanno permesso di continuare a creare giochi. Non vediamo l’ora di accogliere un’altra ondata di giocatori entusiasti nella nostra community.

