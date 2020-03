Bulma, Sakura, Nami e Jessie unite contro il Coronavirus grazie alla voce di Emanuela Pacotto

L’emergenza Coronavirus ci ha costretto a una “ritirata strategica” all’interno delle nostre abitazioni, con lo scopo di fare “terra bruciata” attorno al COIVD-19 e impedire il più possibile il diffondersi dell’infezione.

Questi giorni di quarantena si stanno rivelando davvero difficili ma solo avendo pazienza e continuando a stare a casa riusciremo a sconfiggere la pandemia, come ci viene ricordato costantemente da tutti i mezzi di informazione.

Le voci di Bulma, Sakura, Nami e Jessie unite contro il Coronavirus grazie alla bravissima doppiatrice Emanuela Pacotto

Buoni consigli e un incoraggiamento a non darci per vinti arrivano anche dal mondo di manga e anime, con alcune delle eroine più celebri di franchise come Dragon Ball, Naruto, One Piece e Pokémon che ci esortano a non uscire di casa.

Emanuela Pacotto, famosa doppiatrice e attrice italiana, tramite i sui profili social ha nuovamente prestato la voce a Bulma, Sakura, Nami e Jessie realizzando dei video con le nostre eroine che continuano a darci consigli utilissimi.

Che dire, chapeau per la bravissima doppiatrice e per le sue raccomandazioni!

Mi raccomando teste quadre, state a casa e date retta a Emanuela Pacotto e ai suoi messaggi per difenderci dal Coronavirus! (Si è capito che Sakura è la mia preferita?)