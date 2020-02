M.A.S.K.: lo script del film live action affidato allo sceneggiatore di Bad Boys for Life

Nonostante non se ne sentisse parlare da tempo, il live action di M.A.S.K. sta facendo dei passi avanti con Paramount e Hasbro he hanno ingaggiato Chris Bremner come sceneggiatore.

La produzione del film di M.A.S.K., adattamento live action della serie animata degli anni ’80, ha ingaggiato lo sceneggiatore di Bad Boys for Life

Autore dello script di Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, Bremner lavorerà con F. Gary Grey, regista designato del film già in sella al progetto dal 2018.

A Bremner la produzione affida il compito di scrivere un “film che rappresenti uan sottocultura contemporanea che abbia anche un’anima responsabilizzante per i giovani”, in linea con la natura educativa della serie animata a cui si ispira la pellicola.

Basato sull’omonima linea di giocattoli lanciata nel 1985 da Hasbro, il team M.A.S.K., acronimo di Mobile Armored Strike Kommand, è costituito da una preparatissima squadra di agenti segreti che lottano contro il crimine e il terrorismo, con la minaccia principale rappresentata dall’organizzazione V.E.N.O.M. (Vicious Evil Network of Mayhem).

Dotati di veicoli trasformabili (macchine che si trasformano in aerei, moto in elicotteri ecc) controllati tramite speciali elmetti, i membri della squadra sono sempre impegnati in missioni che si svolgono in varie parti del mondo, fornendo brevi informazioni su storia e geografia dei luoghi visitati e concludendo, ogni puntata, con insegnamenti e messaggi positivi sull’etica e sul rispetto del prossimo.

Fonte: Screenrant