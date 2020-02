Stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge, grazie al giornalista Tom Warren, pare che Microsoft sia finalmente pronta ad una nuova presentazione ufficiale di Xbox Series X; che speriamo svelerà tutti i dettagli mancanti nel primo reveal della console, tenutosi in occasione dei passati The Game Awards 2019.

La nuova presentazione dovrebbe tenersi il 6 aprile 2020, alle 18:30 ora italiana, presso il Microsoft Theatre. Un dettaglio importante, emerso da un invito comparso da poco in rete, oltre a fornire tutte le informazioni già riportate in merito alla presentazione ufficiale, è la dicitura “Xbox Series” invece che quella ufficiale con la X finale e con la quale abbiamo identificato la nuova generazione in questi due mesi.

@XboxP3 @aarongreenberg @majornelson The community is looking for clarification on this recent post about an Xbox Series X Media Briefing?? pic.twitter.com/rZFFRUzeSx — 💥Boom💥 (@MrboomstickXL) February 13, 2020

Dettaglio che ci fa supporre che all’evento possa venir presentato anche un modello più economico di Xbox Series X, conosciuto col nome in codice di Lockhart e di cui in rete si parla da diverso tempo (anche se ovviamente stiamo parlando di un rumor che, ad oggi, non ha mai trovato conferme ufficiali).

Al momento il colosso americano non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, pertanto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per saperne di più.

In tutto questo Sony sembra non esser invece ancora pronta per svelare al mondo PlayStation 5, di cui, ad oggi, non è trapelato nessun dettaglio in merito ad una possibile presentazione ufficiale della console Next-Gen. E voi, cosa vi aspettate dalle console di prossima generazione dei rispettivi brand?