Old-School Essentials: Need Games! sarà l’editore italiano del GdR

Need Games! ha annunciato che porterà presto in italiano Old-School Essentials, gioco di ruolo old school per eccellenza creato da Gavin Norman.

Old-School Essentials sta per arrivare in Italia! Ad annunciarlo è Need Games!, casa editrice che localizzerà questo atteso gioco di ruolo in italiano

Old-School Essentials è un gioco di ruolo che si rifà ai grandi classici del mondo dei GdR anni ’80. Si tratta di un gioco di avventura, esplorazione, mostri e magia caratterizzato da un sistema di regole semplice e immediato, adatto sia ai giocatori più esperti che ai neofiti. Non solo, ma il sistema di gioco sarà perfettamente compatibile con le regole Basic/Expert del 1981.

Con questa edizione potremo avere il manuale base (o dei moduli racchiusi dentro la scatola) in cui troveremo le regole, tutte le classi, l’equipaggiamento, la magia, i mostri e i tesori per poter iniziare a giocare sin da subito. L’ambientazione? In perfetto stile old-school, preparatevi a vivere affascinanti avventure in mondi che si rifanno ai più classici ed eroici scenari fantasy.

Nel nostro catalogo mancava un titolo Old School, e non appena abbiamo visto OSE, e la sua totale compatibilità con tutti i moduli B/X, ce ne siamo innamorati, siamo tornati indietro nel tempo e lo abbiamo voluto a tutti i costi!

Insomma, sembra proprio che la passione nostalgica per i giochi degli anni Ottanta non sia passata… e a noi questa cosa non dispiace affatto! Old-School Essentials sarà disponibile a partire da settembre 2020.

Il GdR verrà presentato in occasione della NeedCon, evento organizzato annualmente dai ragazzi di Need Games!, di quest’anno. La convention, che per il 2020 prende il nome di NeedPunk in onore dell’uscita di Cyberpunk Red, si svolgerà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15,00 presso la Casa dei Giochi a Milano. Qui potremo festeggiare l’uscita di questo nuovo titolo Need Games! e giocare con un ospite speciale: Gavin Norman, l’autore del gioco.