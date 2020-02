Warhammer 40.000: a Nottingham arriva un’escape room a tema

Games Workshop ed Escapologic hanno stretto una collaborazione per creare un’esperienza di gioco immersiva in nel mondo di Warhammer 40.000, tramite la creazione della prima escape room ufficiale basata sull’universo di WH40K.

La prima escape room a tema Warhammer 40.000 avrà sede a Nottingham, uno dei due siti di Escapologic (l’altro è a Leicester ma, probabilmente, agli ideatori pareva naturale che la principale sede del wargaming del Regno Unito fosse la scelta più adatta ad ospitare un’esperienza live action di questo genere).

Escapologic are proud to announce ‘Immaterium’, an Officially Licenced Warhammer 40,000 Escape Room Experience, created in partnership with Games Workshop Limited.

We look forward to sharing more details soon!

Book ‘Immaterium’ right now!https://t.co/PhopaugdUw #warhammer pic.twitter.com/X9EsjAUugq

— Escapologic (@escapologic) January 23, 2020