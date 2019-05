She-Ra e le Principesse del Potere diventa una Graphic Novel

La seconda e la terza stagione di She-Ra e le Principesse del Potere, il reboot della celebre serie animata del 1985, non saranno le sole novità di quest’anno riguardanti i protagonisti della saga Masters of The Universe che si ‘offrono’ alle nuove generazioni.

Presto, infatti, la serie TV firmata Netflix farà il suo debutto sulla carta stampata grazie alla graphic novel originale Legend of the Fire Princess.

A darne notizia, all’inizio di questo mese, è stata Noelle Stevenson, autrice e produttrice dello show che ha rivelato come il romanzo sarà scritto da Gigi D.G. (Cucumber Quest) e illustrato da Paulina Ganucheau (Zodiac Starforce, Another Castle).

Thrilled to announce LEGEND OF THE FIRE PRINCESS, an original graphic novel with NEW content including a BIG REVEAL! Written by @gigideegee & art by @PlinaGanucheau (including this beautiful cover!). You can preorder here: https://t.co/4OGqPuOVf1 pic.twitter.com/VQxZDQhEaO

