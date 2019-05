A Plague Tale: Innocence si mostra nel trailer di lancio

Mancano ormai davvero poche ore all’uscita di A Plague Tale: Innoncence, la nuova fatica di Asobo Studio e Focus Home Interactive di cui potrete presto trovare la recensione su queste pagine.

Oggi, però, su YouTube è apparso il trailer di lancio del gioco che, ricordiamo, sarà ambientato durante la Guerra dei Cent’anni ed uscirà il prossimo 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One.

Se ancora non conoscete il titolo in questione, un gioco narrativo che ci porterà nel bel mezzo dei tempi oscuri in cui la Peste Nera imperversava in Europa, potete farvi un’idea guardando il trailer direttamente qui sotto.

Dopo il trailer dei “veri mostri” del gioco, nel video sono infatti introdotti gli eventi che ci porteranno a viaggiare in compagnia di Amicia e Hugo de Rune, i protagonisti della nostra storia, così come alcune situazioni di gameplay che affronteremo lungo il nostro percorso.

Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell’epoca più nera di sempre. In fuga dall’Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato.

