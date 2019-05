Torna Vas Quas Editrice, etichetta del panorama dei GdR indie

Il mondo italiano dei giochi di ruolo si arricchisce di un nuovo e atteso ritorno: Vas Quas Editrice. Il gruppo, capitanato da Giovanni Micolucci, ha annunciato la ripresa delle attività dopo alcuni anni di stop.

Il progetto editoriale di Vas Quas parte da un caposaldo fondamentale: non essere una casa editrice convenzionale!

L’idea era partita all’inizio degli anni ’90 da un gruppo di appassionati che ha sostenuto attività di promozione del GdR, ha realizzato giochi, ha promosso corsi e supportato tanti autori nella produzione dei propri giochi di ruolo, per poi proporsi sul mercato ludico a partire dal 2011.

La forte passione che anima il progetto ha portato il catalogo dell’etichetta ad arricchirsi di giochi dalle tematiche e dagli stili anche diametralmente opposti. Questo perché, come dicono gli amici di Vas Quas, nessuno può dirci “cosa è e cosa non è commerciale”!

Vas Quas non vuole trasformare la propria passione in un business e sposa la filosofia del pay what you want (paga quello che vuoi) e i guadagni vengono tutti reinvestiti nell’acquisto di manuali di altri produttori e per produrre nuovi giochi. L’intento collaborativo è molto forte e, soprattutto, progetti come questo sottolineano la grande passione di noi giocatori di ruolo per questo ricco e stimolante settore. Persone, entusiasmo e passione sono, non a caso, i concetti portanti su cui si basa l’attività di Vas Quas.

Tra i titoli della Vas Quas Editrice citiamo: The Moab, gioco di ruolo splatter a tema zombie, Oscura Minaccia, Deus Opera e l’introspettivo Fantasma – La strada per la luce. Per scoprire di più su questa casa editrice e sui suoi giochi, potete avere ulteriori informazioni visitando la pagina Facebook e il blog ufficiale.

