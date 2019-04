Va a vedere Avengers: Endgame e si ritrova una proposta di matrimonio proiettata sullo schermo

Che l’arrivo di Avengers: Endgame al cinema sarebbe presto diventato un vero fenomeno di costume era intuibile visto lo smisurato hype generato dall’atteso cinecomic Marvel.

Guardiamo il video di una proposta di matrimonio originale proiettata al cinema prima di Avengers: Endgame

Il debutto della pellicola nelle sale di tutto il mondo verrà sicuramente ricordato negli anni a venire, tanto che eventi e ricordi contemporanei all’uscita nelle sale del quarto capitolo dei Vendicatori saranno facilmente rimembrati proprio perché verificatisi in questo particolare periodo.

Probabilmente sarà stata proprio questa consapevolezza ad aver spinto un ignoto romanticone a fare una proposta di matrimoni particolare alla propria amata appena prima l’inizio della visione di Avengers: Endgame.

Come è possibile vedere dal video seguente, mentre attendevano l’inizio del film, la coppia in questione ha visto apparire sullo schermo del cinema la romantica e spettacolare proposta di matrimonio a tema Marvel con un breve filmato che, passando anche da effetti speciali come scritte che si polverizzavano manco ci fosse stato Thanos in persona a schioccare le dita, si è concluso con un “Will you marry me” (Vuoi sposarmi) scritto con gli stessi caratteri di Endgame.

Il risultato? Ovviamente un sì deciso e tante lacrime emozionate, prima di versarne altrettante dopo aver visto il film.

Chissà se c’è stato anche un anello perché, si sa, una gemma è per sempre!