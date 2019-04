Leonard di The Big Bang Theory sarà ospite dell’Etna Comics 2019

Johnny Galecki, per tutti Leonard di The Big Bang Theory sarà uno degli ospiti speciali dell’Etna Comics 2019, l’evento siciliano dedicato al fumetto e alla cultura pop in generale che continua a crescere e mietere consensi, diventando in pochi anni uno degli eventi del settore più importanti a livello italiano.

Come annunciato tramite un post ufficiale della pagina Facebook del festival, l’attore statunitense classe 1975, che veste i panni del fisico sperimentale Leonard Hofstadter nella sit-com più nerd della TV, sarà presente venerdì 7 giugno prossimo all’interno dell’Area Movie della kermesse catanese.

Per tutti i dettagli relativi alla presenza di Johnny Galecki e per avere la possibilità di incontrarlo, chiedergli un autografo e farvi un selfie con lui, non vi resta che recarvi sulla pagina del sito di Etna Comics dedicata all’evento.

Ah, dimenticavo, ad accompagnare Leonard non ci sarà Penny, quindi, se qualche ragazza volesse fare gli occhi dolci a Johnny sappiate che avete campo libero.

Scienziato brillante, nerd appassionato di videogiochi, giochi di ruolo e supereroi. Divoratore ostinato di film di fantascienza. Il suo personaggio ha conquistato milioni di telespettatori che da dodici stagioni, ormai, seguono con entusiasmo gli episodi della sit-com multi-camera più longeva della storia della televisione! Avreste mai pensato di poter incontrare il grande Leonard di The Big Bang Theory? Di farvi un selfie insieme a lui o farvi fare un autografo? Allora preparatevi per l’incontro dell’anno! Quello con uno dei più amati protagonisti della vostra serie preferita! Con Johnny Galecki la nona edizione di Etna Comics aggiunge una nuova star internazionale alla lunga lista di ospiti eccellenti, regalando all’Area Movie un momento unico da condividere con i visitatori della kermesse. Venerdì 7 giugno potrete tuffarvi per qualche ora nel mondo delle strambe avventure di Leonard e dei suoi compagni. Tra formule matematiche astruse e ragionamenti cervellotici spiazzanti potrete scoprire i segreti e i retroscena di un successo planetario capace di conquistare gli spettatori di tutto il globo grazie alla forza dei suoi personaggi. Giovani dotati di grande acume scientifico ma poco inclini a relazionarsi col mondo esterno, riusciti, nonostante questo, a tenere per anni gli spettatori incollati alla tv. Leonard, Howard, Raj, Sheldon. Quattro ragazzi come tanti, che stanno però per dire definitivamente addio ai fan. La sit-com pluripremiata potrà infatti essere seguita fino all’episodio 276, quello che chiuderà ufficialmente la serie lasciando nei cuori nerd e non, di chi l’ha tanto amata, il vuoto di quello che ormai era un appuntamento fisso! Con i loro tic, tormentoni e citazioni, i protagonisti della serie, che hanno appassionato il pubblico per dodici lunghe stagioni, prenderanno idealmente vita alla nona edizione del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop grazie alla presenza del buon Leonard, con cui i visitatori potranno entrare, almeno per qualche ora, in quel salotto così vivace e accogliente, dove ognuno di noi in questi anni si è sentito come a casa.

Etna Comcs si svolgerà dal 6 al 9 giugno 2019 presso il centro fieristico le Ciminiere.