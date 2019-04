Arriva lo stop per Santa Clarita Diet. La serie Netflix cancellata dopo la terza stagione

Sembra che la profezia pronunciata da Timothy Olyphant solamente pochi giorni fa si sia già avverata: Santa Clarita Diet è stata cancellata dopo la terza stagione.

Netflix ha deciso per la cancellazione di Santa Clarita Diet, la serie TV “zomb-com” con Drew Barrymore e Timothy Olyphant

In un comunicato apparso in rete in queste ore, Netflix ha spiegato che “Il mondo non aveva mai conosciuto una ‘zom-com’ fino a Santa Clarita Diet. Siamo in debito con il creatore Victor Fresco per averci portato questa idea. Con grande dedizione, gli incredibili Drew Barrymore e Timothy Olyphant sono stati fondamentali per portare in vita, con una straordinaria abilità per la commedia, i personaggi di Sheila e Joel Hammond, anche se uno di loro era un non morto. Siamo grati a Victor, Drew e Timothy, ma anche ai colleghi e produttori esecutivi Tracy Katsky, Aaron Kaplan, Chris Miller e Ember Truesdell nonché al cast eccezionale, tra cui Liv Hewson e Skyler Gisondo, e l’intera crew per queste tre stagioni esilaranti che gli utenti di Netflix potranno scoprire per gli anni a venire.”

Anche Drew Barrymore, che oltre ad essere una delle attrici protagoniste era anche produttrice della serie, ha voluto spendere due parole per lo show ora, definitivamente, morto.

“Tra tutti i personaggi che ho mai interpretato, Sheila Hammond è una delle mie preferite”, ha spiegato la Barrymore. “Lei e Joel erano una coppia fantastica, che avevano obiettivi in comune. E sono stata fortunata ad aver lavorato insieme a Tim Olyphant. È stato un onore poter fare qualcosa di così delizioso. Sheila vivrà per sempre in me. E sono grato a Victor Fresco, che ha creato un mondo così unico.”

Fonte: Deadline