Il fumetto di Major X batte un nuovo record!

Major X, il nuovo fumetto mutante di Rob Leifeld, batte un nuovo record!

Dopo aver segnato un incredibile risultato con il tutto esaurito per il primo numero della nuova serie Marvel, ora dalle edicole e fumetterie americane arriva la notizia che si sta faticando ad accontentare tutte le richieste dei lettori.

E, come spesso accade, compare un secondo mercato parallelo: eBay. Facendo una ricerca sul famoso store online, è già possibile notare come le aste per il secondo numero di Major X siano già piuttosto frequentate, al punto che un albo attualmente si aggira attorno ai 10 dollari.

Major X, il nuovo fumetto mutante Marvel, continua a battere record!

Si tratta di una conseguenza dell’annuncio rilasciato la scorsa settimana da Marvel, con cui veniva confermato che anche il secondo numero di Major X aveva registrato il tutto esaurito. Per i lettori rimasti privi della propria copia, Rob Liefeld ha deciso di realizzare una copertina esclusiva per la ristampa. Non male considerato che Major X, nonostante sia stato pubblicato solo di recente, è stato ideato da Rob Leifeld quasi trent’anni fa. Dopo una lunga indecisione, Marvel Comics ha deciso di dare alla creazione di Leifeld una chance, con una miniserie in sei numeri, con rilascio bisettimanale.

Era stato lo stesso Leifeld ha raccontare della genesi del personaggio di Major X:

Questa storia faceva parte dei miei progetti nel 1992, prima che il panorama fumettistico cambiasse. A fine 1991, inizio 1992, a New York tutti erano stati coinvolti nel decidere il futuro degli X-Men. Major X era nel mio taccuino, ma non dissi nulla al momento perché c’erano altre voci che stavano morendo dalla voglia di farsi sentire. E credo che persone come me e Jim Lee all’epoca erano particolarmente calme perché eravamo esausti, eravamo davvero stanchi! Eravamo reduci da un tour de force con il mondo degli X-Men di tre anni, e penso che all’epoca stessimo cercando una nuova sfida, ma alla fine si vuole sempre tornare a cimentarsi con vecchi argomenti, specialmente quelli lasciati in sospeso…assomiglia ad esplorare nuovi territori. Ecco la parte emozionante. L’altro aspetto è l’istinto. Come quello di portare in scena Cable e Deadpool e Domino, all’epoca sembrava la cosa giusta al momento giusto, e, sappiatelo, quando fai arte tutto quello che conta è l’istinto! E sono pronto a scommettere che ora è finalmente giunto il momento per Major X

Ma chi è Major X?

Arriva da un altro piano esistenziale, chiamato “X-esistenza”, una Shangri-La mutante, un rifugio sicuro in cui la razza mutante ha vissuto in pace e armonia. Ci sono alcune facce familiari con cui Major X ha legami in questa realtà. Ma all’improvviso un terribile evento si abbatte su X-esistenza, portando Major X nell’universo Marvel che conosciamo

Da te le premesse, era inevitabile che questa nuova testata mutante suscitasse una tale curiosità. Chissà se anche il terzo albo di Major X segnerà il tutto esaurito, sarebbe veramente un bel colpo per Leifeld!