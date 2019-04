Runerunners: le strade del fantasy e del proibizionismo si incrociano su Kickstarter

Qualche giorno fa, scrivendo la guida ai migliori giochi da tavolo fantasy, mi sono imbattuto nel mini-sito dedicato a Runerunners, il nuovo titolo skirmish di Gangfight Game Studio che porta il fascino del fantasy nella cupa era del proibizionismo.

Partirà il 30 aprile la campagna Kickstarter per il finanziamento di Runerunners, il nuovo gioco da tavolo di Gangfight che ci trasporterà in un mondo parallelo dove goblin, elfi ed altre creature fantasy si troveranno a cacciare tesori in un 1921 distopico, ma pur sempre influenzato dal proibizionismo.

Runerunners, the Pulp Fantasy Jazzpunk Boardgame is coming to Kickstarter on April 30th! Learn more at https://t.co/4w8YJjMAyq, and sign up for our email list to be notified as soon as it launches! pic.twitter.com/XuItOY8wmJ

— Gangfight Games (@GangfightGames) April 16, 2019