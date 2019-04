RAGE 2: Walker contro TUTTI nel trailer “Tutti contro di me”

Orribili mutanti. Samurai della Zona devastata. Bisonti normalmente docili che forse hanno sussurrato velati insulti. Se qualcosa esiste nell’enorme mondo aperto di RAGE 2, c’è un’ottima probabilità che voglia farti fuori.

È online il nuovo trailer “Tutti contro di me” per conoscere le atrocità che i giocatori devono aspettarsi di affrontare/prendere a pugni/scrollarsi di dosso nell’atteso nuovo gioco di Bethesda.

Potete dargli un’occhiata qui sotto:

In questo mondo post-apocalittico non siete solo Walker, l’ultimo ranger: siete un super-ranger!

Scatenate il caos sul generale Cross e sul suo esercito di soldati mutanti con un arsenale di potenti armi e abilità nanotritiche ultratecnologiche. Oppure abbinate i vostri giocattolini letali per combinazioni pazzesche che distruggeranno (letteralmente) chiunque vi si parerà davanti. L’Autorità non avrà speranze mentre voi servirete la vostra giustizia nella Zona devastata in stile supereroe.