Domani esce Rick and Morty vs Dungeons and Dragons: ecco le tavole in anteprima del fumetto

Dopo aver annunciato all’inizio del mese scorso Rick and Morty vs Dungeons and Dragons, Panini Comics svela le prime tavole del crossover più folle della storia del fumetto.

Ecco le prime tavole di Rick and Morty vs Dungeons and Dragons, il crossover a fumetti che domani arriva in libreria e fumetteria

Questo fumetto, che uscirà domani 5 aprile in edizione cartonata (17 x 26 cm, 144 pagine a colori, che è possibile acquistare A QUESTO INDIRIZZO), vede l’incontro tra l’universo D&D e i due protagonisti della celebre serie animata Rick e Morty di Adult Swim.

Dettagli su Rick and Morty vs Dungeons and Dragons

Il volume si preannuncia come il cross over più folle mai avvenuto nel mondo dei fumetti, in quanto Rick and Morty e Dungeons & Dragons si fondono in un’incredibile storia scritta a quattro mani da Jim Zub (Avengers, Dungeons & Dragons) e il romanziere fantasy Patrick Rothfuss (Le Cronache dell’assassino del re), con i disegni di Troy Little (Chiaroscuro, Fear and Loathing in Las Vegas). Il risultato è di far vivere ai due protagonisti una nuova dimensione, tutt’altro che divertente.

La serie d’animazione Rick and Morty, il cui pilot fu presentato come parodia di Ritorno al Futuro in occasione del festival dei cortometraggi di Channel 101, è stata creata nel 2013 da Dan Harmon e Justin Roiland.

La storia è incentrata su Rick, scienziato trasferitosi dalla famiglia di sua figlia Beth, veterinaria e cardiochirurga per equini.

Trascorre la maggior parte del suo tempo inventando vari gadget high-tech e portando con sé il giovane nipote Morty, e in un secondo momento anche la nipote Summer, in pericolose e fantastiche avventure viaggiando tra universi paralleli.

Serie di grande successo strutturata in tre stagioni, attualmente viene trasmessa sul canale Adult Swim e sul servizio di streaming Netflix; Panini Comics pubblica inoltre una serie di fumetti dedicata a Rick and Morty.

Dungeons & Dragons è invece probabilmente il gioco di ruolo da tavolo più noto al mondo: creato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson, spesso abbreviato in DnD o D&D, conta attualmente più di 20 milioni di giocatori ed è stato tradotto in molteplici lingue.

Di forte ispirazione tolkeniana, ma contenente echi di scrittori del calibro di Lewis Carroll e H.P. Lovecraft, annovera allo stato attuale 5 diverse edizioni, uscite nel corso degli anni, che propongono costantemente versioni aggiornate del gioco. Nel nostro Paese DnD è pubblicato dalla casa distributrice di giochi da tavolo Asmodee.

Il successo sempre crescente di questo gioco è in parte dovuto anche ai continui riferimenti ad esso fatti nella pop culture: uno dei più recenti è ad esempio la serie originale trasmessa da Netflix Stranger Things, che ha in parte contribuito a far ritornare DnD in auge tra le nuove generazioni, richiamando l’interesse di giovanissimi nuovi appassionati.

Nel novembre 2018 Panini ha iniziato la pubblicazione di una miniserie a tema D&D a cura di Jim Zub e Max Dunbar, comprendente Le Leggende di Baldur’s Gate e Le Ombre del Vampiro.