Draftosaurus: il nuovo family game di Ankama è ora disponibile

Ankama ha recentemente reso disponibile, a partire dall’International Games Festival di Cannes, il suo ultimo family game, si tratta di Draftosaurus.

Draftosauros: il family game per tutti coloro che avrebbero sempre voluto visitare un parco preistorico con dinosauri veri!

Chi di noi, da piccolo guardando uno o più dei film della serie di Jurassic Park, non ha sognato di poter visitare davvero un parco tematico dove poter osservare questi rettili giganti dal vivo?

A portarvi un po’ più vicino al sogno ci pensa Draftosauros, il nuovo gioco da tavolo di Ankama, casa editrice che già conosciamo per vari altri titoli, fra cui spicca il recentissimo Monster Slaughter.

Les chercheurs ont réussi à ressusciter une espèce disparue… le DRAFTOSAURUS ! 🦕 Découvrez le Designer's Diary de la @TeamKaedama sur la création et le développement du jeu, disponible dès à présent sur @TricTracCrew ! https://t.co/kdvvuiFxm7#j2s #ankama #draftosaurus pic.twitter.com/EX33iSyT4S — Ankama Boardgames (@AnkamaBG) March 13, 2019

Draftosaurus è un family game con un setup molto semplice, in cui i giocatori pescano da una riserva comune i dinosauri per creare il proprio zoo.

Il gioco è stato progettato da un team di autori fra i quali troviamo anche i nomi di Antoine Bauza (7 wonders) e Ludovic Maublanc (Cyclades), mentre gli artwork sono a cura di Jiahui Eva Gao e Vipin Alex Jacob.

I giocatori devono riempire le varie zone della propria plancia giocatore, che rappresenta lo zoo personale, rispettando le condizioni specifiche della zona prima di poterla classificare come “riempita”.

Si inizia con 6 dinosauri in mano, poi ogni giocatore ne sceglie uno e lo dispone sulla propria plancia prima di passare i rimanenti meeples al proprio vicino. Il tutto è coadiuvato da un lancio di dado che impone di volta in volta alcuni requisiti per il piazzamento.

Draftosaurus è già acquistabile sul sito ufficiale di Ankama al prezzo di 19,90 €.

E voi cosa ne pensate di questo gioco da tavolo in stile giurassico? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.