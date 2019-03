Need Games!: ecco tutte le novità attese al Modena Play 2019

Anche quest’anno Need Games! sarà presente all’evento principe del settore e atteso da tutti noi giocatori di ruolo: il Modena Play 2019.

Se non sapete cosa aspettarvi, tenetevi forte, perché per questa edizione del Play la casa editrice milanese presenta dei titoli davvero da non perdere!

Già. Questo è l’anno in cui potremo finalmente avere tra le mani Vampiri la Masquerade Quinta Edizione, un manuale che definire “atteso” sarebbe riduttivo.

Ma, per nostra fortuna, Vampiri non sarà l’unica novità targata Need Games!: a Modena potremo provare e acquistare My Little Pony – Tails of Equestria, gioco di ruolo basato sull’omonima seria animata. Si spera che questo sia solo il primo volume di una serie di titoli di GdR pensati anche per i più piccoli (e non solo!).

Non potranno poi mancare delle espansioni anche per i giochi storici di Need Games! Per 7th Sea uscirà Nazioni di Theah Vol.2, seguito del manuale di approfondimento dell’ambientazione di gioco uscito alla passata edizione del Play.

La famiglia di Avventure nella Terra di Mezzo si allarga con Guida Regionale Rhovanion, manuale che anticipa la futura campagna sul Bosco Atro. Battaglie oltre il Mare è invece il nuovo modulo ambientativo per Journey to Ragnarok, supplemento per Dungeons and Dragons Quinta Edizione a tema norreno.

Quest’anno Need Games! si presenta al Play anche con un’interessante novità: un evento di gioco di ruolo dal vivo a tema Vampiri!

Il primo evento live di Need Games! si terrà sabato 6 aprile sera, in collaborazione con PLAY e Camarilla Italia. La serata è aperta a tutti e non è necessario conoscere le regole di Vampiri o avere partecipato a un gdr dal vivo per partecipare!

