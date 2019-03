Godzilla vs Kong: anticipata la data di uscita del film

Ancora in attesa di poter dare un’occhiata all’annunciata “royal rumble” tra kaiju in Godzilla II: King of the Monsters, Warner Bros. ha annunciato di aver anticipato la data di uscita di Godzilla vs Kong.

Warner Bros ha anticipato la data di uscita di Godzilla vs Kong

La pellicola che vedrà scontrarsi, sul grande schermo, due dei mostri più famosi della storia del cinema e che doveva debuttare il 22 maggio 2020, ora arriverà nelle sale cinematografiche il 13 maggio, con una settimana di anticipo.

La decisione sembra sia legata alla volontà di non sovrapporre l’uscita di Godzilla vs Kong con Fast and Furious 9 che la Universal ha programmato proprio per il 22 maggio 2020, in maniera tale che i due franchise non competano direttamente durante lo stesso weekend.

Godzilla vs Kong sarà il quarto film del MonsterVerse Universal-Legendary Pictures con i due iconici mostri reintrodotti nello stesso universo narrativo con Godzilla (2014) e in Kong: Skull Island (2017).

Il terzo film della saga sarà appunto Godzilla: King of the Monsters che vedrà appunto Godzilla affrontare Rodan, Mothra e soprattutto King Ghidorah come “allenamento” per la scazzottata finale contro King Kong.



Adam Wingard, regista del film, ha già anticipato che sarà una battaglia cruenta e intensa e non certo una semplice esibizione di mostri giganti:

Voglio davvero che il pubblico prenda questi personaggi seriamente, voglio coinvolgerlo emotivamente non solo nelle storie dei personaggi umani, ma anche dei mostri. Vorrei vedere gli spettatori con le lacrime agli occhi alla fine del film, emotivamente coinvolto in ciò che accade. Sarà una gigantesca rissa tra mostri! Ci saranno parecchi mostri che se le daranno di santa ragione, ma alla fine voglio che ci sia anche una guida emozionale. È questo che farà la differenza.

Sinossi e dettagli di Godzilla vs Kong

Il gigantesco Kong incontra e si scontra con l’inarrestabile Godzilla. Il mondo resta attonito a osservare quale delle due creature diventerà il re di tutti i mostri.

Adam Wingard (You’re Next, Blair Witch, Death Note), sarà il regista della pellicola targata Warner Bros. e Legendary Pictures.

Ad occuparsi della sceneggiatura del film è un dream team composto da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay & J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin, J. Michael Straczynski.

