Ecco il Monopoly a tema Harry Potter home-made realizzato per una vera amicizia

Alla migliore amica dell’artista e blogger Jenna Shaw sarebbe piaciuto tantissimo poter giocare ad un gioco da tavolo simile a Monopoly, ma a tema Harry Potter. Così la stessa Jenna ha deciso di costruire su misura un Monopoly a tema Harry Potter per il compleanno dell’amica, perché gli amici veri si contano sulle dita di una mano.

Per prima cosa Jenna si è dovuta occupare della creazione dell’immagine, creare la struttura della plancia era una delle parti più difficili in quanto doveva essere stampata in maniera speculare a quello che sarebbe stato il risultato finale.

Per imprimere la stampa su quella che è poi diventata la plancia, ha quindi dovuto stendere uno strato di poliacrilico ed appoggiare la carta sulla base in legno. Una volta asciugato e e tolta la carta, voilà, ecco fatto.

@jk_rowling @Hasbro Can you guys work in this for us #potterheads already #hufflepuff #monopoly #HarryPotter #wantit pic.twitter.com/baBSJDPH2x

— cjmasoncom (@cjmason98) February 14, 2019