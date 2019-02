Warhammer: Chaosbane ha una data di uscita

Il mancato annuncio di un ipotetico Diablo 4 ha un po’ smorzato gli animi degli appassionati del genere, ma per fortuna non rimarremo con le mani in mano!

Il già annunciato Warhammer: Chaosbane ha finalmente una data d’uscita.

Per gli amanti dell’hack-and-slash in stile Diablo c’è Warhammer: Chaosbane che ha rivelato la data di uscita

Il gioco debutterà su PlayStation4, XBox One e PC il prossimo 4 giugno e per chi effettuerà il pre-ordine del gioco, è prevista anche una beta privata, per testare meglio il titolo, che si svolgerà in due date differenti: una in Marzo e una in Aprile.

Wharhammer: Chaosbane sarà un hack-and-slash ambientato nel mondo di Warhammer, nel quale potremo prendere il controllo di un umano, un elfo alto, un elfo delle foreste o di un nano, similmente a quanto visto in Warhammer 40000: Inquisitor per PC.

Ogni classe avrà, come di consueto, un proprio stile di combattimento e un set di abilità pronto all’uso.

I giocatori potranno usare l’abilità “Sete di Sangue”, descritta come “una meccanica unica nel suo genere, che libererà un potere devastante capace di cambiare le sorti della battaglia”.

Vi lasciamo comunque due video esplicativi che vi daranno un’idea di cosa aspettarvi da questo titolo incredibile!





Siete pronti a scatenare la vostra “Sete di Sangue”? Avete già effettuato il preordine per partecipare alla beta? Fatecelo sapere con un commento!

Fonte: Polygon