Apex Legends: un leak rivela che le modalità solo e duo saranno presto disponibili

Apex Legends, con i suoi 10 milioni di giocatori nelle prime 72 ore di lancio, ha conquistato inaspettatamente il pubblico del mondo videoludico, tanto che la stessa Electronic Arts ne ha tratto importanti, e insperati, benefici economici.

I feedback positivi del nuovo battle royale di Respawn Games continuano ad attirare nuovi utenti che si dimostrano entusiasti del gioco e, al contempo, non vedono l’ora di nuovi aggiornamenti che possano includere nuove feature e migliorare ancor di più l’esperienza di gioco.

Una delle cose più richieste è la modalità Solo e, grazie ad un leak di questi minuti, sembra che sia tale che quella della partita in coppia (Duos mode) sarebbero già presenti in Apex Legends, in attesa di essere definitivamente “attivate” ed implementate.

Il profilo Twitter ApexUpdate ha infatti pubblicato uno stralcio del codice del gioco in cui è presente a una classe “#SOLO_MODE”.

LEAK:

Solo & Duo game modes found in the game files! No information about when they will be released, but we may see them very soon. pic.twitter.com/XYz8KlXeeh

— ApexUpdate – News (@ApexUpdate) February 9, 2019