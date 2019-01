Tolkien: arriva la mostra più grande al mondo dedicata al papà de Il Signore degli Anelli

J.R.R. Tolkien, autore della saga letteraria de Il Signore degli Anelli e di altre opere fondamentali genere fantasy come Lo Hobbit e Il Silmarillion, verrà presto celebrato in tutta la sua immensa grandezza con una mostra che aprirà i battenti il prossimo 25 gennaio presso la “Morgan Library and Museum” di New York.

L’esposizione, la più grande al mondo dedicata allo scrittore, filologo e glottoteta britannico, accompagnerà tutti i visitatori che vorranno respirare genialità e fantasy a pieni polmoni fino al prossimo 12 maggio 2019.

Happy Birthday, J.R.R. Tolkien! Celebrate the genius behind “The Hobbit” and “The Lord of the Rings” in our upcoming exhibition “Tolkien: Maker of Middle-earth” opening January 25! https://t.co/GCFhi9m0Qk #Tolkien pic.twitter.com/Z2Abbd9gUL — The Morgan (@MorganLibrary) 3 gennaio 2019

Tolkien: il creatore delle Terra di mezzo (Tolkien: Maker of Middle-earth), questo è il nome della mostra, viene descritta come segue:

“In un buco nel terreno viveva uno hobbit”.

Con queste parole il professore di Oxford J.R.R. Tolkien ha innescato la fervida scintilla che ha poi divampata in un fuoco negli animi di generazioni di lettori.

Dal classico per ragazzi Lo Hobbit, fino all’epopea de Il Signore degli Anelli, i racconti avventurosi di Tolkien con protagonisti hobbit, elfi, nani e maghi, hanno introdotto milioni di persone nella incredibile storia della Terra di Mezzo.

Andando oltre la letteratura, la Terra di Mezzo di Tolkien è un mondo completo con le sue lingue e la sua storia.

Tolkien: il creatore delle Terra di mezzo (Tolkien: Maker of Middle-earth) celebra l’uomo e tutta la sua creazione.

La mostra rappresenterà la più ampia esposizione pubblica del materiale originale di Tolkien mai vista da generazioni e tratto dalle collezioni del Tolkien Archive presso la Bodleian Library (Oxford), quelle della Marquette University Libraries (Milwaukee), quella della Morgan Library e di istituti di credito privati, la mostra includerà fotografie di famiglia e cimeli, illustrazioni originali di Tolkien, mappe, bozze di manoscritti e disegni legati a Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion.



Che dire, se avete intenzione di fare un viaggio negli Stati Uniti potreste prendere in considerazione l’idea di una vacanza fantasy di primavera.