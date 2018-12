Harry Potter Wizards Unite: ecco il nuovo teaser trailer con le scope magiche

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Harry Potter Wizards Unite, il gioco in stile Pokémon GO per dispositivi mobili, possiamo dare una nuova brevissima (è proprio il caso di dirlo) occhiata al videogame nato dalla collaborazione tra Warner Bros Game e Niantic.

Nel video, che potete vedere qui di seguito, sembra che non stai succedendo nulla quando all’improvviso ecco comparire qualcosa di veramente magico e tremendamente veloce.

Dettagli di Harry Potter: Wizards Unite

Harry Potter: Wizards Unite è il gioco in realtà aumentata per dispositivi mobili che porterà la magia nelle mani degli appassionati di Harry Potter di tutto il mondo. L’attesissimo gioco verrà lanciato nel 2019. Pubblicato da Niantic e co-sviluppato da WB Games San Francisco e Niantic, il titolo fa parte dell’universo di Portkey Games, un’etichetta videoludica dedicata alla creazione di videogiochi ed esperienze mobili ispirati al mondo della magia. In Harry Potter: Wizards Unite, i giocatori saranno in grado di esplorare ambientazioni del mondo reale per fare luce su un mistero globale, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi iconici lungo il proprio cammino.

Fonte: Forbes