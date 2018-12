The Walking Dead: Typhoon, ecco cosa accade in Cina!

I lettori di The Walking Dead si sono sempre chiesti cosa stia accadendo nel resto del mondo. La serie zombie creata da Robert Kirkman, sia nella versione cartacea che in quella televisiva, non ha mai mostrato il mondo fuori dai confini americani. Almeno fino ad oggi, visto che è stata annunciata una storia che mostra cosa accade in Cina, intitolata The Walking Dead: Typhoon.

The Walking Dead: Typhoon mostrerà cosa accade in Cina

Skybound Books, l’etichetta di pubblicazione condivisa tra Skybound Entertainment e Atria Books/Simon & Schuster, ha rivelato che il romanzo The Walking Dead: Typhoon ci mostrerà come l’epidemia zombie stia colpendo la Cina.

The Walking Dead: Typhoon sarà scritto da Wesley Chu, e seguirà le vicende di un nuovo gruppo di sopravvissuti, che si uniranno per affrontare questo infausto destino. Chu, autore di The Lives of Tao e Time Salvager, porterà una nuova prospettiva sul degrado sociale e la decomposizione del mondo creato da Robert Kirkman per la sua serie a fumetti”

Sean Mackiewicz, vice presidente ed editore capo di Skybound ha rilasciato questa dichiarazione

“Il nostro obiettivo alla Skybound Books è di dare ai nostri scrittori la stessa piattaforma creativa e la libertà di raccontare storie emozionanti come stiamo già facendo su fumetti, film, televisione, e videogiochi. Inoltre, dopo 15 anni, stiamo per rispondere ad una delle più grandi domande che i fan di The Walking Dead hanno avuto sin dall’inizio: cosa sta accadendo nel resto del mondo? Il fatto che possiamo espandere l’universo di The Walking Dead con autori talentuosi come Wesley Chu ci consente di rendere gli erranti una minaccia ancor più globale di quanto sia mai stato fatto in precedenza”

Non è la prima volta che Skybound Books pubblica materiale legato a The Walking Dead. Dopo The Quotable Negan scritto da Kirkman stesso, arriveranno Every sky a grave (Jay Posey), Instinct (Jason M. Hough), The down days (Ilze Hugo), The first sister trilogy (Linden Lewis).

L’universo di The Walking Dead si sta arricchendo di una nuova linfa, ideale per rendere ancora più ampio l’universo zombie di Kirkman.