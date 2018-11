Addio a Stephen Hillenburg, è morto il creatore di SpongeBob

Bikini Bottom non sarà più la stessa dopo la scomparsa di Stephen Hillenburg, il biologo marino noto al grande pubblico per essere il creatore di SpongeBob. Hillenburg, che da tempo soffriva di SLA, è morto ieri sera proprio a causa della malattia, all’età di 57 anni.

A darne la notizia è stato il network legato a doppio filo al successo della celebre spugna di mare SpongeBob, Nickelodeon, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social:

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

