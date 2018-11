5 Years: Robert Kirkman svilupperà una nuova serie TV apocalittica

The Walking Dead ha appena scollinato concludendo la prima metà della nona stagione ma Robert Kirkman, il creatore dei fumetti che hanno ispirato l’acclamata serie TV, sembra non abbia intenzione di abbandonare il filone narrativo apocalittico.

Robert Kirkman, in collaborazione con Skybound Entertainment e Entertainment One, svilupperà 5 Years, una nuova serie TV apocalittica

Secondo quanto riportato da Deadline la Skybound Entertainment di Kirkman ha firmato un accordo con Entertainment One per produrre la serie TV 5 Years, sempre nata da un’idea dello scrittore statunitense, che racconterà gli ultimi cinque anni dell’umanità prima che un fatale impatto con un meteorite metta fine alla vita sulla Terra.

5 years avrà un approccio globale e originale che, a quanto sembra, narrerà varie vicende vissute in varie parti del mondo.

Con accordi internazionali già in vigore per Corea, Regno Unito, America Latina, Germania, India Russia, Cina e Italia, la nuova serie TV racconterà questi cinque anni di “attesa” dell’apocalisse vissuti in varie regioni del mondo, ma che seguiranno la storyline principale dello show.

In realtà si tratta di un approccio che avremmo voluto fosse applicato anche a The Walking Dead ma confidiamo comunque nella creatività e genialità di Kirkman.

