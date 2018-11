JustNerd cerca nuovi collaboratori!

Come molti di voi, l’interesse e la passione che spaziano tra mille aspetti dell’universo nerd e della pop-culture in generale mi hanno sempre portato a seguire innumerevoli blog e pagine che trattassero di questi argomenti, desideroso di rimanere informato su tutto ciò che mi interessava ed appassionava visceralmente.

Lo ammetto, nel più classico degli stereotipi non sono mai stato molto propenso a mettermi in mostra e, spesso, seguendo “passivamente” news su manga, anime, fumetti, videogames, tecnologia, scienza, film, serie TV, giochi da tavolo e quant’altro, ero abbastanza soddisfatto di ciò che ricevevo in termini di “conoscenza” e “informazioni” anche se, segretamente, ho sempre coltivato un’inclinazione alla scrittura; cosa che, ribadendo quel bisogno di momenti di gelosa solitudine, non avevo mai esternato.

Un giorno però, leggendo JustNerd, attirato dall’aspetto easy e fresco del sito e catturato dal tipo di articoli pubblicati, qualcosa è scattato dentro di me e mi sono proposto come autore di news per il sito, alla stessa maniera di chi, in classe, magari dall’ultimo banco, pur conoscendo esattamente la risposta ad una domanda fatta dal professore, alza la mano con timidezza e circospezione, quasi a dire: “Se volete, io conosco la risposta ma potreste anche ignorarmi, non ci perderò certo il sonno!”.

Da quel giorno, dopo la mia email di presentazione si è aperto dinanzi a me un mondo nuovo fatto di fantastiche ed entusiasmanti esperienze giornaliere, nuovi amici e, soprattutto, una continua condivisione delle mie passioni che mi ha portato a sentirmi parte attiva di una realtà del settore tra le prime in Italia ed in continua e costante crescita.

Proprio questa crescita continua mi fa scommettere che tra di voi, affezionati lettori che ci seguite giornalmente e a cui dedichiamo tutte le nostre energie, in mezzo a tanti avidi appassionati di notizie e argomenti nerd, si nascondono altrettanti appassionati ai quali piacerebbe scrivere e diventare parte attiva di una redazione che si espande sempre più.

Quindi, tu che sei lì seminascosto, che hai tante cose da dire ma che non hai avuto mai il coraggio o la spinta giusta per farti avanti, questa può essere davvero l’occasione che stavi aspettando!

Se ti piace scrivere, se la tua passione spazia dai fumetti alle serie TV, dalla tecnologia alla letteratura fantasy e fantastica, se divori manga, se guardi anime come gli altri guardano le soap opera, se una poltrona del cinema è la tua area di confort, se il binge watching è per te una disciplina in cui eccelli, se i videogame sono il tuo pane quotidiano, allora puoi essere la persona che stiamo cercando!

Quello che serve non sono doti da scrittore consumato, non c’è bisogno di nessun curriculum da presentare, le uniche cose necessarie per essere parte integrante di una comunità di amici che si diverte condividendo le proprie passioni, sono la voglia di mettersi in gioco, divertirsi e tanto entusiasmo.

Dimenticavo di aggiungere che abbiamo i biscotti e, quando ci incontriamo nel corso dei vari eventi sparsi per l’Italia, li mangiamo tutti insieme tra una partita a qualche gioco da tavolo o videogame, disquisizioni sui fumetti e i nostri famosi cosplay music video che attendono anche voi nel ruolo di protagonisti!

Join the nerd side today! Invia la tua candidatura CLICCANDO QUI