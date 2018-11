La nuova action figure di Skeletor di Mondo arriverà nei primi mesi del 2019

Nonostante la sua esistenza fosse stata annunciata ancora lo scorso mese di ottobre, quando Mondo aveva rivelato l’arrivo di una nuova linea di action figure dei Masters of the Universe, l’action figure di Skeletor si era mostrata solamente in pochi scatti. Fino ad oggi.

L’action figure di Skeletor arriverà nella nostra collezioni entro il mese di marzo del 2019. Ecco alcune nuove immagini in alta definizione

Sideshow Collectibles ha aperto infatti ufficialmente i preordini per l’action figure dell’arcinemesi di He-Man, Skeletor, diffondendo online numerose immagini dettagliate della figure.

Dotata di oltre 30 punti d’articolazione, questa entrerà in commercio a partire dai primi mesi del 2019, al prezzo di 160$, dotata di 5 differenti armi e 6 paia di mani per le diverse impugnature.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!