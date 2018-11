I 20 siti di incontri più strani del web? Eccoli

Senza entrare nell’annosa questione su chi può essere definito veramente nerd, alla luce dello sdoganamento socio-culturale che questa categoria di persone ha beneficiato nel corso degli ultimi due decenni, è abbastanza nota la difficoltà con la quale i nerd approcciano con le persone di cui si sentono attratti (soprattutto verso le ragazze), una gamma più o meno ampia di manierismi impediti, goffaggine, timidezza e imbarazzo che sono entrati nell’iconicità di queste persone solitamente introversi e restii alla socializzazione.

Ecco i siti di incontri più strani e di nicchia che il web offre per tutti quelli che sognano di trovare l’anima gemella che condivida le loro stesse passioni

Come già accennato in precedenza, ultimamente molti sembrano considerare i nerd come nuovi sex symbol, anche se, è bene ricordarlo, questa nuova predisposizione pare seguire più dettami da tendenza piuttosto che vera ammirazione sapiosessuale nei confronti di persone appassionate di fumetti, libri, scienza, cinema, videogame eccetera.

Molto più di queste “nuove mode” da “nerd is the new figo”, a facilitare l’interazione tra persone con interessi di nicchia ma simili ci hanno pensato i vari social che, abbattendo distanze e cancellando imbarazzi da contatto diretto, hanno permesso a tantissime persone di essere apprezzate superando le difficoltà nel relazionarsi con il sesso opposto.

Il discorso si amplia maggiormente se si prendono in considerazione non solo i social network, ma anche piattaforme, siti internet e app dedicati a nerd, geek e compagnia bella che, ormai, non rappresentano più una novità per cercare il partner ideale e, incredibile ma vero, non sono più considerati tra i siti di incontri più strani e di nicchia che il web ci regala.

Cosplayer, camionisti, streghe, clown, furries e chi più ne ha più ne metta hanno il rispettivo sito di incontri nel quale poter sperare di trovare l’anima gemella che condivida le stesse passioni, gli stessi interessi e stili di vita.

Ecco, dunque, i siti di incontri più strani e di nicchia del web dedicati a vari tipi di persone, comunità e subculture; è inutile negarlo, tutti abbiamo bisogno di amore!

1 Amanti/feticisti del pannolone Ebbene si, i feticisti del pannolone che scatenano un forte e incontrollato desiderio di indossare e/o usare il pannolone esistono davvero e hanno un loro sito di incontri (Diapermates) all’interno del quale, magari, trovare una persona loro affine che possa cambiarli e rinfrescarli con cremine delicate e tanto talco profumato! Cucciolotto della mamma hai fatto la caccotta? 2 Fan degli animali antropomorfi Punced è un sito pensato per il furry fandom, tutti coloro (furries) che hanno una smisurata passione per gli animali antrompomorfi e tutte le produzioni e gli eventi che vedono protagonisti questi simpatici personaggi pelosi dai comportamenti umani. Il pelo tira sempre! 3 Complottisti e cospirazionisti Se l’Area 51 è il vostro chiodo fisso, se combattete il Nuovo Ordine Mondiale che sta soggiogando l’umanità grazie alle scie chimiche e indossate spesso un cappello fatto di carta stagnola, allora awake.dating è il sito che fa per voi dove cercare la vostra (sopsettosa) anima gemella. Amore è non dover mai chiedere: credi negli UFO? 4 Appuntamenti per Clown Tutti adorano i clown… allora fatevi amare da un clown! Questo è l’annuncio di Clown Dating, il sito di appuntamenti per pagliacci di professione che, oltre a far ridere, hanno voglia di amare e di essere amati di amare e di essere amati perché dietro al trucco e al naso rosso c’è un cuore solitario che batte… a meno che non ti chiami Pennywise. Due cuori e un tendone… da circo! 5 Amori criminali Film e serie TV hanno raccontato storie (spesso riferite a fatti reali) di persone che si sono innamorate di criminali rinchiusi nelle prigioni, principalmente a seguito di rapporti epistolari più o meno lunghi. La sindrome di Stoccolma vi dice niente? Il terzo millennio, ovviamente, ha reso antiquati carta e penna e adesso basta usare Meet-An-Inmate per relazionarsi con criminali di ogni tipo rinchiusi dietro le sbarre, magari scontando pene decennali per crimini efferati. Vorrei essere il tuo spazzolino per baciarti ogni mattino! 6 Amanti del mullet (e dei capelli lunghi) Avete presente l’acconciatura di Eugene di The Walking Dead? Ebbene tutti gli appassionati del mullet, il taglio di capelli tipico degli anni 80 sfoggiato anche da personaggi iconici come McGyver, hanno il loro sito dove chattare o incontrare altri appassionati delle chiome ribelli da pop-star! L’amore è biondo! 7 Oggettivisti Se le leggi della logica sono i fondamenti su cui si basa la vostra visione della vita allora The Atlas Sphere è il posto giusto dove incontrare altri oggettivisti come voi, nella speranza di innamorarsi ma senza farsi travolgere troppo dalle mere passioni e dagli slanci sentimentali. Mi hai preso di testa più che di cuore! 8 Ho sposato una strega Sabba, pozioni, filtri magici ed incantesimi vari non sembrano affatto funzionare in amore e, quindi, per streghe e stregoni c’è sempre la possibilità di cercare un cuore puro da “sacrificare” sull’altare dell’amore su witchdating.com e, perché no, incontrare la propria Sabrina! Della serie mi hai stregato il cuore! 9 Amore senza glutine Siete sempre alla ricerca del ristorante con un menù per celiaci? siete intolleranti a farine e cereali ma non all’amore? Allora glutenfreesingles.com è il sito che fa per voi dove provare a cercare l’anima gemella che condivida con voi una passione senza glutine. Cuori di panna! 10 Incontra un lupo di mare Il vento che gonfia le vele, il dolce dondolio delle onde che cullano la barca o la burrasca che sferza il ponte. Cosa c’è di più romantico dell’incontro con un capitano di una nave? Su seacaptaindate.com potreste incontrare il vostro Achab oppure capitan Findus o il baffuto marinaio del tonno Nostromo! Un amore tra le onde! 11 Appuntamenti per becchini, medici legali & Co. Dead Meet è un sito di appuntamenti per becchini, medici legali, imprenditori di pompe funebri, specialisti delle autopsie, imbalsamatori e tutti coloro che lavorano con “persone morte”. Il sito è stato fondato da Carla Valentine dopo aver scoperto che molte relazioni finivano quando si scopriva il tipo di lavoro dei propri partner. Ti amo da morire! 12 Amanti di Star Trek Ecco che appare il primo sito “normale” o meno singolare di quelli elencati fino a questo punto con i Trekker, gli appassionati di Star Trek, il capitano Kirk e Spock che possono conoscere anime affini con la stessa passione su trekpassions.com per giungere lì dove nessuna coppia di innamorati è mai giunta prima! Tanto amore e prosperità! 13 Due cuori e un TIR Se la strada è la vostra vita e un TIR è la vostra casa allora solo un camionista può condividere con voi questo stile di vita perennemente on the road e su truckerpassions.com è probabile che possiate “rimorchiare” la vostra anima gemella. Cuori d’asfalto! 14 Amanti dei cavalli La passione per i cavalli potrebbe essere il punto di contatto con l’anima gemella che aspetta lì fuori, desiderosa di sellare una coppia di purosangue e cavalcare innamorati verso il tramonto grazie a equestriansingles.com. Due cuori e una stalla! 15 Appuntamenti per fumatori di cannabis Una fumatina potrebbe trasformare ai vostri occhi anche il più brutto dei partner in un vero sex symbol soltanto che, smaltiti gli effetti, le cose sarebbero alquanto imabrazzanti. Su my420mate.com però almeno potete guardare le foto prima di contattare la persona che vi interessa. Maria mi hai rapito il cuore! 16 Nudisti e naturisti Se il contatto con la natura è ciò che più vi soddisfa allora perché non cercare qualcuno di simile su naturistpassion, il sito di incontri più grande al mondo per nudisti e naturisti. Passione a “pelle”! 17 Incontri per persone alte Le persone alte, più di quelle bassine, hanno più difficoltà a trovare un partner adatto a loro, soprattutto nel caso di donne slanciate che, con i tacchi, sarebbero praticamente irraggiungibili dalla maggior parte dei ragazzi. Ecco dunque Tall Friends, un sito di incontri che si occupa di far incontrare partner all’altezza in Europa, Nord America e Australia. Su di noi nemmeno una nuvola! 18 Compatibilità “mentali” e spirituali Quando ci si iscrive a MeetMindful, viene chiesto di scegliere due interessi da un elenco che comprende meditazione, cosapevolezza, spiritualità, yoga , vita ecologica, ambientalismo, volontariato, viaggi ecc. In base alla scelta effettuata il sito selezionerà i profili giusti dei partner con i quali raggiungere questi obiettivi di compatibilità mentale e spirituale. Ti amo… Ommmm!!! 19 Cosplayer Le coppie di cosplayer sono sempre di più e rendono eventi come il Lucca Comics and Games ancora più belli e coinvolgenti. Se, però, siete dei cosplayer single e desiderate più di ogni altra cosa conoscere un partner con la vostra stessa passione allora Cosplay Friends Date potrebbe essere davvero utile per trovare l’atra metà della mela o semplicemente nuovi amici. Sotto ogni costume c’è un cuore stracolmo d’amore. 20 Incontri per persone che amano leggere Quante volte avete incontrato una ragazza carina in biblioteca o in treno intenta a leggere un libro, sperando che potesse alzare lo sguardo un attimo per cogliere l’occasione di attaccare bottone e fare amicizia, magari parlando proprio del libro che aveva tra le mani e confessando la vostra passione per la lettura? Il più delle volte il suo sguardo non si è alzato dalle pagine e i vostri sogni di gloria si sono infranti sulla maledetta timidezza che vi frega costantemente. Ebbene su alikewise, un sito di incontri per lettori e persone che amano i libri, l’approccio sarà senz’altro meno problematico e, si spera, fruttuoso. Amore: volume primo!

Fonte: Ranker