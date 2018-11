1983: ecco il trailer della prima serie TV polacca di Netflix

Nuova produzione “localizzata” per Netflix che pubblica il trailer ufficiale di 1983, la prima serie TV ucronica polacca prodotta dal colosso dello streaming.

Ecco il primo trailer ufficiale di 1983, la serie TV ucronica polacca prodotta da Netflix che debutterà il 30 novembre con la prima stagione

Lo show, che debutterà a catalogo il prossimo 30 novembre con la prima stagione, è un intenso thriller poliziesco che segue le vicende di un gruppo di ribelli alla ricerca della verità dietro un mistero, con un giovane studente che farà di tutto per smascherare complotto che da anni vede coinvolta la polizia polacca.

Trama e dettagli di 1983

Nonostante viva nel 2003 il ragazzo, aiutato da un ex poliziotto ora caduto in disgrazia, cercherà di svelare intrighi e complotti avvenuti vent’anni prima.

Seguendo la grande tradizione dei thriller spionistici sulla Guerra Fredda, questa serie TV ucronica si svolge in un mondo in cui la Cortina di Ferro non è mai caduta.

Ora, nel 2003, vent’anni dopo un devastante attacco terroristico avvenuto nel 1983 che ha fermato il corso della liberazione della Polonia e la successiva caduta dell’Unione Sovietica, uno studente di giurisprudenza idealista e un investigatore della polizia caduto in disgrazia, si imbattono in una cospirazione che ha tenuto in piedi la Cortina di Ferro in Polonia, facendo vivere l’intero paese schiavo di uno stato di polizia repressivo.

Dopo due decenni di pace e prosperità, i leader del regime attuano un piano segreto che è stato creato negli anni ’80, con un avversario che allora era improbabile, che trasformerà radicalmente la Polonia e influenzerà la vita di ogni cittadino della nazione e del mondo intero.

Quello che sta venendo a galla ha il potenziale per innescare una rivoluzione popolare e chi è al potere non si fermerà davanti a nulla per tenerlo segreto e mantenere lo status quo.

La serie TV, diretta da Agnieszka Holland e Kasia Adamik e intepretata da attori e attrici polacche, si articolerà in otto episodi.

Cosa ne pensate? La guarderete? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!